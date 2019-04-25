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25.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, США, Украина
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Россия дала ответ за Украину на американском континенте

Оказав поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, Россия зеркально ответила США, которые активно вмешиваются в дела других государств.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские показали, что в Венесуэле они будут делать то, что американцы будут делать в Украине. Американцы, между прочим, ничего не могут сделать. Это (антиправительственные беспорядки – прим. ред.) там уже длится два месяца, а сколько говорят, что Венесуэла упадёт, и так далее», – отметил он.

По мнению Карасева, таким образом, Россия отвечает на вмешательство США в украинские дела.

«Просто русские показали, что, если вы будете вмешиваться тут (на Украине – прим. ред.), то мы будем вмешиваться там. А это же ваша доктрина Монро, ваш задний двор. Вы ведь никогда не позволяли там подобного, с 1823 года», – добавил эксперт.

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