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Новости Украины

Европейский союз превратился в такую же агрессивную организацию, какой является НАТО.

Об этом по итоагм заседания министров иностранных дел СНГ заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

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«Сейчас [украинские коллеги] готовы объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантий за пределами НАТО и других военно-политических блоков», – сказал глава МИД РФ.

При этом он обратил внимание, что в Киеве стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами ЕС.

«Безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения, учитывая, что ЕС из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного воинствующего игрока, заявляющего о своих амбициях далеко за пределами европейского континента», – резюмировал Лавров.