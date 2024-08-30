Россия дала сигнал Западу, намекнув на удар по энергосиcтеме НАТО, – полковник спецназа РФ

Анатолий Лапин.  
30.08.2024 13:32
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Россия, Украина


Недавним массированным ударом по объектам украинской энергетики и инфраструктуры Россия дала сигнал Западу, намекнув, что подобных объектов немало в соседних странах-членах НАТО, и они также подвержены поражению.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник российского спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Недавним массированным ударом по объектам украинской энергетики и инфраструктуры Россия дала сигнал Западу, намекнув,...

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«Я полагаю, что это – сигнал не только Зеленскому. Потому что война, особенно под Курском, – это не Зеленский, это не ВСУ. Это НАТО, это США – они обкатывают определенные программы подготовки своих войск и своего командного состава, системы управления. Мы им показали: «Ребята, что может быть». Ведь Украина – это зеркальное отражение Польши, если хотите, стран Балтии, если хотите – центральной и западной Европы. У вас тоже там есть такие же мощности», – заявил Матвийчук.

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