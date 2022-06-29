Россия дала важный сигнал в ООН: Цели СВО не ограничатся Донбассом

Новости Украины

Цели спецоперации на Украине не ограничатся Донбассом, заявил на заседании Совбеза ООН зампредставителя РФ Дмитрий Полянский.

«Мы начали СВО с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной и чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи ряда западных стран в анти-Россию, а также от её националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям Юга и Юго-Востока Украины. И пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», – сказал российский дипломат.

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При этом Полянский дал понять, что цели далеки от достижения даже на Донбассе.

«Поставляемая Западом дальнобойная артиллерия дает ВСУ возможность дотянуться до тыловых районов Донбасса и ударить безо всякой военной логики, исключительно в целях мести и устрашения, по мирным жителям. 15 июня такие удары были нанесены ВСУ с применением полученных от стран НАТО 155-мм гаубиц «Цезарь», в результате чего погибли 6 мирных жителей и более 30 получили ранения. Каждую неделю к этой жуткой статистике прибавляются еще десятки убитых и раненых. Вчера ВСУ впервые применили полученные из США РСЗО M142 (HIMARS) по г.Первальск в ЛНР. Упоминаний об этих ударах против гражданских объектов и мирного населения на Донбассе мы сегодня ни от западных, ни от украинских коллег не услышали. Вам нет до этого дела, как и все 8 лет, пока украинская армия методично уничтожала жителей Донецкой и Луганской народных республи», – обратился он к представителям западных стран на Совбезе ООН.