Россия дала важный сигнал в ООН: Цели СВО не ограничатся Донбассом

29.06.2022  07:45 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, Донбасс, ООН, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Цели спецоперации на Украине не ограничатся Донбассом, заявил на заседании Совбеза ООН зампредставителя РФ Дмитрий Полянский.

«Мы начали СВО с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной и чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи ряда западных стран в анти-Россию, а также от её националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям Юга и Юго-Востока Украины. И пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», – сказал российский дипломат.

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Цели спецоперации на Украине не ограничатся Донбассом, заявил на заседании Совбеза ООН зампредставителя РФ...

При этом Полянский дал понять, что цели далеки от достижения даже на Донбассе.

«Поставляемая Западом дальнобойная артиллерия дает ВСУ возможность дотянуться до тыловых районов Донбасса и ударить безо всякой военной логики, исключительно в целях мести и устрашения, по мирным жителям. 15 июня такие удары были нанесены ВСУ с применением полученных от стран НАТО 155-мм гаубиц «Цезарь», в результате чего погибли 6 мирных жителей и более 30 получили ранения. Каждую неделю к этой жуткой статистике прибавляются еще десятки убитых и раненых. Вчера ВСУ впервые применили полученные из США РСЗО M142 (HIMARS) по г.Первальск в ЛНР. Упоминаний об этих ударах против гражданских объектов и мирного населения на Донбассе мы сегодня ни от западных, ни от украинских коллег не услышали. Вам нет до этого дела, как и все 8 лет, пока украинская армия методично уничтожала жителей Донецкой и Луганской народных республи», – обратился он к представителям западных стран на Совбезе ООН.

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