Россия даст скидку на газ Молдавии, сидящей на двух стульях?

25.07.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность в том, что сможет добиться уступок со стороны «Газпрома» и поможет проевропейсому правительству Майи Санду решить проблему энергообеспечения.

Об этом он заявил в интервью новостному порталу Noi.md, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы будем им помогать, правительству. Вот, например, с газом. Мы же могли, исходя из так называемого разделения полномочий, сказать: справляйтесь сами. Они бы не справились. Но я понимал, что этот вопрос очень важен для населения, и поэтому сказал: давайте я помогу.

Я поехал в Москву для встречи только с Козаком и Миллером, с которыми я сел и начал договариваться по газу. Я решу эту проблему, потому что она касается всех граждан Республики Молдова», – сказал Додон.

Ранее он заявлял, что намерен добиться от российского монополиста скидки на газ с 1 сентября 2019 по 1 января 2020 года. Это позволит правительству не повышать цены на газ для населения.

Интересно, что Санду ответила отказом на предложение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева посетить Москву, сославшись на занятость. При этом молдавский премьер побывала в Брюсселе, Берлине, Бухаресте и Киеве.

Отметим, что при всех своих попытках добиться экономических преференций от России, Додон не спешит отказываться от уклончивой риторики в сфере геополитики.

Так, он заявлял, что молдавские социалисты не пророссийские или прозападные, а промолдавские и выступают за одновременное развитие отношений и с Востоком, и с Западом.

Додон также выдвинул тезис о «нейтралитете Молдовы по типу Туркменистана» (Туркмения максимально изолирована от институтов СНГ).

Он также не считает нужным выходить из Соглашения об Ассоциации с ЕС.

«Все соглашения остаются: с Европой, ЕвразЭС, СНГ – будем дружить со всеми», – заявил Додон после парламентских выборов.