Россия давит и может пойти ва-банк – Данилов

Анатолий Лапин.  
04.08.2023 08:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В ближайшее время Россия максимально усилит давление на Украину, которой придется держаться, стиснув зубы.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшее время Россия максимально усилит давление на Украину, которой придется держаться, стиснув зубы....

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По словам Данилова, в ближайшие пару недель давление на Украину будет максимальным.

«Когда они оказались в очень бедственном положении, прежде всего, из-за санкционной политики, которую ведут страны-партнеры, из-за внутренних проблем, которые существуют, из-за того, что их так называемая ОДКБ разваливается на глазах, Китай все больше и больше имеет влияния на те страны, где раньше влияние было у России, – все это может привести к тому, что они могут пойти ва-банк.

Сейчас они готовятся именно таким способом решить вопрос», – сказал чиновник.

«Наш ответ довольно простой – нам нужно держаться, нужно стиснуть зубы, как бы сложно нам не было. Нам нужно выдержать тот натиск, который на сегодняшний день есть со стороны России. Это касается и Черного моря – они там сейчас очень много делают вреда, это касается зерновой сделки, это касается многих соглашений, которые сегодня есть на территории нашей страны.

Сейчас давление, мы прогнозировали и можем прогнозировать, что в ближайшие полторы-две недели оно может максимально быть повышено», – заявил Данилов.

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