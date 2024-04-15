Россия давит на Часов Яр, а за ним – оперативный простор – полковник Стариков

Анатолий Лапин.  
15.04.2024 11:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Российская армия продавливает оборону ВСУ в направлении Часов Яра. Потеря этого города приведет к тому, что украинская армия будет отступать, а ВС РФ выйдут на широкий простор.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия продавливает оборону ВСУ в направлении Часов Яра. Потеря этого города приведет к...

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«Если они сейчас закрепятся в микрорайоне «Канал», то сзади нас река, и в случае чего, мы просто не сможем быстро отойти, наши войска, если быстро пойдут в атаку, наши войска попадут в плен. Нам придется отходить, тогда большими расстояниями они будут двигаться. Потом следующее – им надо канал этот преодолеть, это водная преграда, серьезная штука. Они сейчас обходят снизу Ивановское. Они снизу давят, обходят в клещи, а там уже выход на оперативный простор», – сказал полковник.

«На север Славянско-Краматорская агломерация, а на юг – начинается Селидово, Покровск. Имейте в виду, следующая битва будет за Селидово – это крупный укрепрайон. А дальше – это выход уже на оперативный. Там уже села, поля, двигаться будут они очень серьезно. Сам по себе выход на оперативный простор может привести к изменению позиционного фронта на Часовярском направлении с позиционной на мобильную оборону. А мобильная оборона – это совершенно другой вид боевых действий», – заявил Стариков.

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