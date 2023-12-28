Россия давит на Украину полутора тысячами пленных нацистов – жена «азовца»

Анатолий Лапин.  
28.12.2023 18:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия, пользуясь своей сильной позицией, не отдает Украине более 1,6 тысяч военнопленных, сдавшихся в плен российской армии в боях за Мариуполь.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила соучредитель Ассоциации семей защитников «Азовстали» Анна Науменко, супруга возвращенного по обмену боевика запрещенного в России террористического неонацистского полка «Азов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия, пользуясь своей сильной позицией, не отдает Украине более 1,6 тысяч военнопленных, сдавшихся в...

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По словам Науменко, находящиеся в плену боевики создают давление на Украину и руководство страны.

«Россия имеет сейчас достаточно выигрышную позицию на поле боя, они, понимают свою позицию и потому диктуют сейчас в этом направлении свои правила игры. Конечно, вы правильно говорите, что это – механизм влияния на власть через и общественность, и через какие-то ситуативные моменты.

То есть, люди, которые 590 дней находятся в плену, которым обещали 3-4 месяца в почетном плену. Конечно, это та категория людей, которыми можно манипулировать, и это также Россия понимает и использует как средство влияния», – рассуждала Науменко.

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