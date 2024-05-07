Россия давит по всему фронту, а не отдельных направлениях, – Бутусов

Анатолий Лапин.  
07.05.2024 11:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия ведет наступательные действия на всем протяжении фронта длиной 800 километров, а не на каком-то одном участке.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия ведет наступательные действия на всем протяжении фронта длиной 800 километров, а не...

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По словам Бутусова, ВС РФ пытаются создать преимущество на многих направлениях, чтобы продавить украинскую оборону.

«Проводятся операции россиянами на всем фронте, на каждом направлении операционном у них есть ударные участки, на которых они концентрируют свои усилия для достижения тактического преимущества. Есть направление Купянска, есть направление Терны-Торское, есть направление под Бахмутом, район Бахмута, есть направление Покровск, есть направление под Авдеевкой, есть направление в районе Работино, есть направление Урожайного, есть Часов Яр, тяжелые бои идут. Потому большое количество таких участков, где враг пытается создать большое преимущество, достигнуть там тактическую инициативу и создать преимущество над нашими войсками. Потому наступление россиян идет на всем 800-километровом участке активного фронта и выделять что-то отдельно нелогично, потому что атаки и давление идут на всем фронте, враг пытается помешать нашему командованию перебрасывать резервы, пытается истощить наши войска, всю действующую армию, а не какие-то отдельные компоненты», – заявил Бутусов.

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