Россия давит везде, у нее хватает сил и на Африку, и на Америку, – Чмут

Анатолий Лапин.  
07.05.2024 17:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия


Украина не является для Россией точкой, в которой задействованы все ресурсы – их хватает и для проецирования российской силы на Африку, Латинскую Америку и другие центры притяжения.

Об этом в эфире ТСН заявил украинский волонтер, военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не является для Россией точкой, в которой задействованы все ресурсы – их хватает...

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«России много чего интересно – Россия активно, несмотря на то, что воюет в Украине, реализует свои интересы в Африке, например, в Латинской Америке, много где. И у них хватает и людей, и ресурса, и так далее. Мы почему-то думаем, что Украина для России – это центр всего. На самом деле, это не так. У них много других центров, и у них хватает ресурса и там немного пакостить, и там пакостить. И там пытаться давить, и там кого-то отравить, и там склад какой-то взорвать в Европе, а там РЭБом подавить всю навигацию, а там провести какую-то кибер-атаку. Они активно давят на НАТО», – заявил Чмут.

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