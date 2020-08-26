Россия давно нашла замену Лукашенко и ждёт удобного случая

26.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия не «сдаст» действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, но будет готовить передачу власти от него к кандидату, устраивающему Запад, но подконтрольному РФ.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, таким человеком мог бы стать кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, но он не имеет должной харизмы и рейтинга, поэтому вероятнее всего, эту должность займет находящийся ныне в СИЗО глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико.

«Я могу резюмировать, говоря, что это начало конца эпохи Лукашенко – неважно, год, три, четыре просидит. Я думаю, полные шесть лет не будет, это уж точно. А вот, заменить на какую-то более компромиссную, рукопожатную и на Западе кандидатуру, но в то же время абсолютно лояльную, комфортную и понятную, прогнозируемую для Кремля – скорее всего, к этому дело и идет.

Лукашенко не сдадут, но будут готовить трансфер власти. Если в очередной раз попытается обвести вокруг пальца – об этом постоянно говорят, что Лукашенко обманет, я думаю, это все прекрасно понимают и, очевидно, будут встраивать определенные предохранители.

Ведь, даже если мы посмотрим кандидатов – Тихановская абсолютно декоративная, случайный человек, попавший в политику. А за ее спиной маячит Валерий Цепкало – это куда более серьезная и весомая кандидатура, поскольку в белорусской политике он с 90-х, еще с Шушкевичем начинал работать, был в команде Лукашенко. Послом в США случайного человека не отправят. Имел отношение к белорусскому IT-чуду.

Понятно, для Запада он – абсолютно приемлемая и, судя по всему, США были настроены на продвижение его фигуры, но у него одна очень большая проблема. Он абсолютно нехаризматичен, нет рейтинга. У Бабарико куда лучше, почему Бабарико и оказался в СИЗО. Но Бабарико кто? Газпромовский банкир. Знаете, бывших газпромовских банкиров не бывает», – заявил Золотарев.