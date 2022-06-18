Россия даже в условиях санкций резко увеличивает экспорт продукции АПК

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Россия даже в условиях санкций увеличила экспорт продукции АПК. Однако в перспективе роста населения планеты неравный допуск стран к рынку продовольствий может привести к очень печальным мировым последствиям.

Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За пять месяцев текущего года мы нарастили экспорт продукции АПК на 16%. Если посмотреть в разрезе стран, например, в Южную Корею мы экспортируем на 19% за пять месяцев текущего года больше продовольствия. На 33% – в Беларусь. В 3,6 раза – в Индию. Россия кормит не только себя, но и ключевые страны, с точки зрения количества населения. А количество населения на планете, по оценкам экспертов, к 2050 году вырастет до 10 миллиардов человек. Это значит, что страны, которые являются донорами продовольствия, такие как Россия, должны понимать, что дальше придётся кормить большее количество людей на планете», – заявила вице-премьер.

«С учётом двух видов факторов – пандемии и введённых в отношении РФ санкций, за эти пять месяцев, когда мы нарастили экспорт продовольствия, наши коллеги из бизнес кругов, из федеральных органов исполнительной власти, провели более 500 встреч с дружественными странами. Мы будем наращивать экспорт нашего продовольствия, мы продолжим эти контакты. Мы будем решать проблемы в логистике, мы буде решать проблемы, связанные с взаимными расчётами, в том числе, в национальных валютах», – подчеркнула Абрамченко.

Однако, учитывая сложившиеся тенденции, она призвала ООН и ФАО не допустить непоправимых для мира последствий.

«Миру нужен мировой продовольственный арбитр. В 1945 году в ООН была создана ФАО – Мировая продовольственная сельскохозяйственная организация. Она была создана для того, чтобы бороться с голодом на планете. И я призываю коллег в ООН и коллег в ФАО создать такой «международный красный крест» в продовольствии. Который бы решал проблемы последствий незаконных санкций, которые парализовали логистику, последствий введённых ограничений для взаимных расчётов между странами. И который бы обеспечил в конечном итоге равный доступ для всех стран на рынок продовольствия», – призвала Виктория Абрамченко.