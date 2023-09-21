«Россия действует рационально и добивается результатов» – полковник ВСУ

Тарас Опанасенко .  
21.09.2023 16:59
  (Мск) , Запорожье
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Атакуя украинские инфраструктурные объекты, Россия добивается значительных результатов.

Об этом в эфире программы «Сейчас» сказал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Генштаба ВСУ в 2014-2017 годах Владислав Селезнев.

Атакуя украинские инфраструктурные объекты, Россия добивается значительных результатов. Об этом в эфире программы «Сейчас»...

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Пр этом эксперт не удержался от того, чтобы не поддержать байку про «эффективность» украинской ПВО.

«Враг добивается значительных для себя результатов. Запускает те самые ракеты Х-101 или 555. Они нацелены на критические объекты нашей энергетической и войсковой инфраструктуры. И хорошо ещё, что благодаря нашей ПВО большая часть ракет не долетела до пунктов своего прямого назначения», – сказал он.

По мнению Селезнева, ВС России действуют максимально рационально:

«Врагу крайне важно критически ослабить потенциал украинских сил обороны. С 10 октября прошлого года Российская Федерация начала осуществлять ракетно-дроновые атаки по объектам критической инфраструктуры. Мы понимаем цели этих ракетных атак. Блэкауты стали для нас привычным делом», – признал он.

«Так что – то, что делал враг этой ночью и до этого, имеет цель ослабить экономический потенциал Украины. Этой же цели предназначены атаки и на зерновую и портовую инфраструктуру – чтобы достичь выгодных для себя результатов», – заключил Селезнев.

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