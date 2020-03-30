Россия делает бесполезной американскую ПРО в Польше

30.03.2020, Москва, Олег Кравцов

В состав дислоцированной в Калининграде артиллерийской бригады вошел дивизион сверхдальнобойных РСЗО «Смерч», пуски которых не сможет перехватить противовоздушная оборона НАТО.

Об этом пишут «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В публикации отмечается, что РСЗО стали симметричным ответом на наращивание мощи НАТО в Прибалтике и Восточной Европе.

По словам, вице-президента Академии геополитических проблем полковника Владимира Анохина, дальность стрельбы до 120 км и мощь боеприпасов «Смерчей» позволят надежно прикрыть Калининградскую область.

«Все системы вооружения в зоне досягаемости РСЗО, которые будут развернуты против нас на территории сопредельных государств, отныне могут быть быстро уничтожены. И противоракетная оборона (ПРО) США в Польше окажется бесполезной, она не отразит удар новых РСЗО», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, уточняет издание, в Калининградской области планируют развернуть новейшую загоризонтную радиолокационную станцию (РЛС) «Контейнер», которая способна засечь взлет самолетов, а также запуск крылатых ракет или гиперзвуковых аппаратов на расстоянии в 3 тысяч километров. Радиус работы РЛС позволит просматривать воздушное пространство всей Европы, включая Великобританию.