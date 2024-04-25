Россия делает Харьков бесполезным для Украины – генерал ВСУ

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Россия может блокировать Харьков, лишив его полностью электричества и водопровода, что создаст большую дополнительную нагрузку для Украины. Об этом в эфире интернет-блога NewsRoom заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, бывший замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Кривоноса, содержание города в этом случае может стать экономически невыгодным.

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«Возможно, русским было бы проще взять частично это в блокаду. С учетом того, что блокада большого города будет тянуть силы из Российской Федерации, также будет тянуть большие ресурсы наши. И русские, понимая, что большой город удерживать при отсутствии воды и электрики достаточно сложно… удерживать не в смысле обороны, а в смысле выживания, то, возможно, и это может в определенных моментах, особенно летом, когда нет электрики и нет воды, а нет воды, чтобы попить, и нет воды, чтобы смыть. И это в сумме дает достаточно страшный эффект даже с учетом определенных гуманитарных проблем, что касается распространения инфекций… Снова-таки, удержание такого города по бюджету Украины бьет многомиллионными суммами. Когда Харьков был самостоятельным и экономически выгодным – одно, а сейчас огромное количество предприятий не работает», – заявил Кривонос.