Россия демонстративно отправила в игнор украинских чиновников
Власти России не допускают украинских официальных лиц к сдавшимся в плен экипажам кораблей ВМС Украины, участвовавших в провокации возле Керченского пролива. Одновременно с этим Москва демонстрирует лояльность представителям свергнутой в результате переворота власти Украины.
Об этом в своем блоге сокрушается один из адвокатов ВМСУ-шников Николай Полозов.
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«13 февраля пресс-служба российского омбудсмена Татьяны Москальковой опубликовала релиз, в котором говорилось, что Татьяна Москалькова накануне посетила в СИЗО «Лефортово» трех раненых моряков Артеменко, Эйдера и Сороку совместно с Ниной Карпачевой.
Нина Карпачева раньше была омбудсменом в Украине. В настоящее время она не является каким-либо официальным лицом, уполномоченным переставлять Украину.
Пресс-служба российского омбудсмена представила Карпачеву как независимого международного эксперта.
То есть больше двух месяцев разрешения на свидания в СИЗО не предоставлялись ни родственникам военнопленных, ни омбудсмену Денисовой. А частному лицу такое разрешение было выдано.
Вместе с тем экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что готов говорить с Путиным об обмене пленными всех на всех, если поступит инициатива с украинской стороны. Частное лицо Янукович. Еще раз, российские власти допускают до украинских моряков кого угодно, кроме уполномоченных государством Украина официальных лиц», – сокрушается Полозов.
Метки: ВМС Украины, Керченский пролив, Николай Полозов
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