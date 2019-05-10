Россия демонстративно проигнорировала стенания украинцев в Мюнхенском трибунале

10.05.2019, Мюнхен, Михаил Рябов

Российская сторона проигнорировала состоявшиеся сегодня в Мюнхене в Международном трибунале по морскому праву слушания, инициированные украинской стороной, которая добивается от Москвы выдачи арестованных участников провокации по попытке прорыва катерами ВМСУ границы России в районе Керченского пролива в конце 2019 года.

Заместитель главы МИД Украины Лана Зеркаль в очередной раз заявила, что Киев считает Крым и Керченский пролив украинской территорией. Она потребовала немедленно освободить 24 члена украинских экипажей, а также вернуть Киеву боевые единицы ВМСУ.

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В поддержку тезисов Зеркаль также выступили нанятые Киевом западные адвокаты.

«По поводу Международного трибунала по морскому праву, где Украина жаждет наказать Россию за инцидент в Керченском проливе. Это как вокруг определённой цифры скучковаться. То, что для одних, несомненно – 6, для других столь же очевидно – 9.

Россия свой выбор сделала, проигнорировав заседания в Гамбурге, Украина же настаивает, что вердикт будет обязателен в любом случае. А иначе что? Правильно – ни-че-го, никакой ответственности за невыполнение решений трибунала по морскому праву, пресловутое международное право, не предусматривает.

А вот троллинг может получиться на славу: Крым чей? Украинский! Захваченные катера отбуксировали куда? В Крым! Значит, что? Российский плен! То есть, Крым чей?» – комментирует российский политолог Михаил Синельников-Оришак.