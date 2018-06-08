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Россия демонстрирует готовность еще глубже интегрировать Донбасс
В ходе вчерашней “Прямой линии” президент России Владимир Путин дал понять, что линия в отношении Украины не меняется.
Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» сообщил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.
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“Я думаю, что те комментарии, которые дал Путин, демонстрируют, что позиция России в отношении Украины не меняется. Россия пока не нацелена уступать ни на донбасском, ни на крымском направлении, более того, демонстрирует амбиции и готовность применять силу в случае обострения на Донбассе, демонстрирует готовность в дальнейшем интегрировать сепаратистские образования все глубже в социальное и правовое поле России, таким образом оказывая давление на Украину и на западных партнеров”, – сказал Бортник.
По его словам, это уже “неизменная российская позиция”, которая говорит о том, что диалог с Западом сегодня, прежде всего, неуспешен, и сближение между сторонами пока что не наблюдается.
Метки: Владимир Путин, ДНР, ЛНР, Руслан Бортник
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