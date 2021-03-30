Россия демонстрирует готовность отказаться от доллара

30.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Россия вкладывает значительное количество своих золотовалютных резервов в китайский юань, чтобы намекнуть США о возможности отказа от доллара.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил украинский экономический эксперт Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Джангирова, это может быть подготовкой к переходу расчётов за торговлю между странами на альтернативную валюту.

«Россия сейчас на первом месте в мире по доле юаня в золотовалютных резервах. Причем в десять раз больше, чем в среднем. Там около 12%, а все держат от одного до двух. Россия в десять раз больше, чем в среднем», – заявил Джангиров.

«И, наверное, это делается для того, чтобы торговать за национальные валюты», – предположил политолог Даниил Богатырев.

«Конечно. Или не за национальные валюты или за какие-то расчётные единицы, но в любом случае обойтись без доллара в расчётах», – согласился с ним Джангиров.