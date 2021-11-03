«Россия демонстрирует растущее недовольство «военным освоением» Украины» – Кашин

03.11.2021 08:19 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Реакция президента РФ Владимира Путина на заход в Черное море флагманского корабля Mount Whitney Шестого флота ВМС США, где уже находится американский эсминец Porter, оснащенный крылатыми ракетами, Tomahawk. – это отражение роста напряженности вокруг Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замдиректора центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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«Заявление Владимира Путина о возможности «взглянуть в прицел» на американские корабли — это отражение общего роста напряженности вокруг Украины, происходящего в последние недели», – сказал эксперт «Коммерсанту».

По его словам, с одной стороны, этот рост связан с действиями украинских властей, предпринимаемыми для продвижения своей повестки на Западе, в том числе с помощью военных провокаций.

«С другой — Россия демонстрирует растущее недовольство «военным освоением», по выражению президента Путина, территории Украины Западом. В результате ситуация на Черном море вновь обостряется», – подчеркнул Кашин.