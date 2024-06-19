Россия денацифицирует ПА ОБСЕ после победы на Украине

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Обе палаты российского парламента высказались сегодня за приостановку членства России в парламентской ассамблее ОБСЕ.

Поводом стал отказ Румынии, где в июле должно состояться заседание этой организации, выдать визы всем членам российской делегации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта организация стала полностью ангажированной, украинизированной. Как может парламентская ассамблея и ОБСЕ в целом, организация, отвечающая за безопасность в Европе исключить из участия Россию? Как можно обсуждать безопасность европейскую без участия РФ? Ответ очевиден и понятен, что там происходит», – сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она считает, что от выхода России «потеряет только ОБСЕ», и выразила надежду на то, что «временное помутнение мозгов» пройдет.

В Госдуме сегодня давали гораздо более резкие оценки.

«Продолжим диалог о безопасности на пространстве ОБСЕ после нашей победы на Украине. Будут новые Хельсинки, новая Ялта, новое ОБСЕ, а всех, кто сегодня там против нас выступает, – их смоет волной на помойку истории. Туда им помашем ручкой», – заявил вице-спикер, возглавлявший российскую организацию в ПА ОБСЕ Петр Толстой. «Мы не будем финансировать этот шабаш, который никакого отношения не имеет к парламентских структурам. Причем, пляшущий под дудку США. Плохо, что они до такой ситуации довели все европейские государства и национальные парламенты, которые там принимают участие как декоративные структуры», – поддержал его спикер Вячеслав Володин.

ПА ОБСЕ напомнило ему «какие-то филиалы блока НАТО».

«А что, мы до сих пор там сидели? Оказывается, да. Более того, мы год после начала СВО продолжали платить туда членские взносы, хотя сложно вспомнить нечто полезное, что Россия получила от ОБСЕ в принципе. Не говоря уже о периоде после 2014, и тем более после 2022 года. Единственной функцией ОБСЕ в контексте России было использование этой структуры для угроз и давления на нас», – написал в своем тг-канале политолог Юрий Баранчик.