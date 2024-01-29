Россия держит паузу и предлагает Западу переговоры по Украине – Карасев

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Если российское предложение о мире не будет принято Западом, то к весне она перейдет в наступление.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Россия держит паузу. Война в воздухе, на фронте какие-то вещи. Я думаю, что Путин будет предлагать Западу какие-то переговоры. Отвергнут эти переговоры – значит, будет наступление. У них перевес сейчас, они готовят резервы», – сказал эксперт.

«Я видел сегодня локальный факт, что возле Авдеевки новая группировка – 40 тысяч человек. Тогда пойдут в контрнаступление. Они пойдут в контрнаступление. Тогда Запад станет перед дилеммой – что делать? Если перед этим не пойдут на переговоры… Тогда что НАТО делать? Если мы можем и территории новые потерять? Тогда надо вводить войска НАТО, но здесь это не так просто сделать – дело не в том, что жертвы могут быть и не все так просто сделать. А это меняет подходы, меняет расклады геополитические», – заявил Карасев.