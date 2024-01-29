Россия держит паузу и предлагает Западу переговоры по Украине – Карасев

Анатолий Лапин.  
29.01.2024 14:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1334
 
G20, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Если российское предложение о мире не будет принято Западом, то к весне она перейдет в наступление.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если российское предложение о мире не будет принято Западом, то к весне она перейдет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Сейчас Россия держит паузу. Война в воздухе, на фронте какие-то вещи. Я думаю, что Путин будет предлагать Западу какие-то переговоры. Отвергнут эти переговоры – значит, будет наступление. У них перевес сейчас, они готовят резервы», – сказал эксперт.

«Я видел сегодня локальный факт, что возле Авдеевки новая группировка – 40 тысяч человек. Тогда пойдут в контрнаступление. Они пойдут в контрнаступление. Тогда Запад станет перед дилеммой – что делать? Если перед этим не пойдут на переговоры…

Тогда что НАТО делать? Если мы можем и территории новые потерять? Тогда надо вводить войска НАТО, но здесь это не так просто сделать – дело не в том, что жертвы могут быть и не все так просто сделать. А это меняет подходы, меняет расклады геополитические», – заявил Карасев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть