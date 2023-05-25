Россия диктует свою волю НАТО – депутат Рады

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Страны западного блока не собираются принимать Украину в НАТО, потому что слишком боятся России – и не хотят с ней по-настоящему ссориться.

Об этом в ходе Киевского форума по вопросам безопасности заявила депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне хотелось бы вернуть нас к реализму. Мы должны понимать, что на данный момент в Альянсе нет консенсуса касательно того, чтобы уже в Вильнюсе пригласить Украину к Альянсу. Это будет ещё одна ошибка НАТО, ещё более трагичная и драматичная, чем та, которая была совершена в 2008 году в Бухаресте», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула, что страны западного блока слишком сильно боятся России, чтобы оказывать Украине реальную помощь.

«Раньше был Будапештский меморандум, теперь речь идёт о каких-то мифических «гарантиях безопасности», которые не являются частью тех гарантий, которые Украина может получить как член Североатлантического альянса. Это стратегическая ошибка Запада, которая базируется на осторожности, если не на страхе. Потому что, несмотря на помощь от наших западных партнёров, но на эту последнюю ступеньку политической смелости наши партнёры ещё не решаются встать», – добавила депутат.

«Каждый день дискуссий, неуверенности и страха перед Россией как ядерной державы, приводит к дополнительным потерям среди наших граждан, наших защитников, разрушенных городов, заминированных полей, депортированных детей и взрослых, геноциду украинской нации. Пора уже сказать, что сегодня Россия не имеет влияния на принятие решений внутри Альянса. Потому что сегодня, несмотря на все заявления, которые мы слышали, Россия непосредственно имеет влияние на то, что Украину не принимают в Альянс», – вещала Климпуш-Цинцадзе.