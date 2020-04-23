Россия для Белоруссии в два раза страшнее пандемии – Лукашенко

23.04.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал три главные проблемы для страны, две из которых связаны с Россией.

Об этом он заявил сегодня на совещании по поддержанию экономики в условиях коронавируса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша небольшая экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности, была вынуждена парировать одновременно несколько ударов.

Во-первых, это нефтяные ограничения нашего ближайшего партнера. То есть, мы в конце прошлого года и в начале этого начали с нефтегазовой пандемии.

Второе – это разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ. В том числе и главного нашего партнера – Российской Федерации.

Они закрыли границу, затруднив и прекратив всякое движение людей. Естественно, это отразилось на экономике. Мы же с вами этого не сделали. Да, нам было непросто, но мы определили три коридора, по которым до сих пор передвигаются люди и грузы.

Ну и третье, этот психоз, связанный с пандемией», – резюмировал Лукашенко.

Он поставил перед правительством цель – во что бы то ни стало удерживать экономический рост и цены.