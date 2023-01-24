Россия до сих пор не определилась с главными целями на будущее – политолог

Полноценной войной противостояние на Украине не является, поскольку оно не мешает вести внешнеэкономическую деятельность с оппонентами.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я так полагаю, что все-таки, мы еще по большому счету не начали воевать, и в этом смысле заявление Лаврова о том, что Запад переходит от гибридной войны с нами к войне полнокровной, несколько преувеличено, – отметил он. – Потому что мы то с Западом не воюем, у нас нормально идут энергоносители, нормально при проблемах с Прибалтикой возрастает грузооборот латвийских портов, нормально обсуждается вопрос во время сдачи Херсона о реанимации аммиакопровода от Харькова до Одессы. Буквально вчерашняя информация о выросшей транспортировке редкоземельных металлов из Китая в Европу для производства боеприпасов, и так далее, и тому подобное. Во время войны подобного рода вещей быть не может. Мы же прекратили Гитлеру поставлять зерно и все остальное 22 июня, а сейчас все это дело происходит. Поэтому до вопросов, которые так или иначе связаны с ядерным оружием, еще очень и очень далеко. Достаточно рычагов и механизмов, чтобы изменить ситуацию радикальным образом в кратчайший срок, в том числе с использованием соответствующих средств поражения, начиная от термобарических боеприпасов».

«Вот когда мы начнем воевать по-настоящему, когда будут развязаны руки людей, которые не просто принимают решение, а направляют определенные силы, когда мы не будем заложниками всякого рода сделок, происходивших в Стамбуле, с мельканием Абрамовича и т.д и т.п. Вот когда всего этого не будет, тогда я думаю мы уже будем говорить совершенно о другом», – добавил эксперт.

По его оценке, сейчас стоит говорить не о вероятности применения ядерного оружия, а о том будущем, которое Россия видит для себя и той части суши, что называется бывшим Советским союзом.

«Если мы говорили в 2014 году о крымском консенсусе, который был достигнут, и практически все наше общество соответствующим образом было настроено, то сейчас, я так полагаю, о чем-то подобном говорить сложно. Потому что и для себя, и для украинцев, и для Запада мы еще не определили образа будущего. Вот, допустим, украинцы победили, а что завтра будет с Украиной? Я думаю ни Зеленский, никто-то другой на Украине этого не понимает, откуда взять миллиарды инвестиций на восстановление страны. Наша задача показать будущее и свое, и части той территории, которая называется по-прежнему бывшей СССР. Вот этого образа будущего пока не нарисовано», – заключил Горбачёв.