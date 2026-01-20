«Россия до сих пор не раскаялась!» – немка Фон дер Ляйен воинствует в Давосе
Евросоюз намеревается поддерживать антироссийскую войну на Украине ещё, как минимум, два года – и готов на эскалацию.
Об этом на форуме в Давосе заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Прошло 4 года, но Россия не демонстрирует никаких признаков того, что она готова пойти на уступки, не проявляет раскаяния, не стремится к миру. Напротив, усиливает свои атаки и продолжает убивать мирных жителей.
Прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, она наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Буквально на прошлой неделе в результате российских бомбардировок энергетической инфраструктуры Украины миллионы людей остались без света, тепла и воды. Этому нужно положить конец!», – верещала она.
«Мы все согласны с тем, что Украина должна быть сильной, чтобы сесть за стол переговоров. Именно поэтому мы, европейцы, решили предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы.
Благодаря этой поддержке Украина сможет повысить свой оборонный потенциал для заключения мирного соглашения и обеспечить работу основных служб. Прежде всего, это подтверждает неизменную приверженность Европы безопасности, защите и европейскому будущему Украины.
Параллельно с этим мы приняли решение о блокировке российских активов на постоянной основе и оставляем за собой право использовать их.
Это должно послужить суровым напоминанием для России и сигналом для всего мира о том, что Европа всегда будет поддерживать Украину до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир», – не унималась немка.
