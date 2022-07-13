Россия до сих пор закупает импортные семена

13.07.2022  16:27 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Экономика


Ранее предложенные механизмы импортозамещения в сельском хозяйстве не сработали.

Об этом сегодня на заседании президиума Совета законодателей РФ заявила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее предложенные механизмы импортозамещения в сельском хозяйстве не сработали. Об этом сегодня на заседании...

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«Если объективно оценивать ситуацию, цели в должной мере не обеспечены в то время, когда продолжалась закупка семенного фонда. Очень многие сельхоз производители по-прежнему закупают импортные смена. Вопрос: почему? Одна из причин заключается в том, что должного качества российского семенного фонда так и не появилось ни в объеме, ни в качестве», – сказала Яровая.

Она считает, что до сих пор не налажено взаимодействие министерства сельского хозяйства с ведущими научными институтами.

«Биотехнологии это будущее всего мира. Это то, за что идет соревнование. Вопросы генной инженерии обеспечат успех в развитии сельского хозяйства и конвертируются в качество жизни и благополучие граждан и успех экономики»,- сказала Яровая.

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