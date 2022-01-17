Россия добьется сокращения НАТО через несколько лет
Россия в среднесрочной перспективе сможет вести переговоры об изменении состава НАТО.
Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил российский политолог Александр Носович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ничего невозможного в политике не бывает. Возможно, через 10 лет, а может быть и раньше, мы будем вести переговоры о том, что состав НАТО должен измениться, и эта организация должна отодвинуться подальше к западу от российских границ. Но сейчас это не реально.
Сейчас в разговоре о Польше и Прибалтике реален разговор о сокращении военного присутствия НАТО в этих государствах и письменных гарантиях того, что это присутствие там не расширится», – отметил он.
«Допустим, в Прибалтике те силы Альянса, которые там уже есть, безопасности приграничных районов России никак не угрожают. Все на Западе об этом говорят, российские военные аналитики с этим не спорят. Но при этом нужно понимать: одно дело, когда в Прибалтике есть три интернациональных батальона по тысяче человек, другое дело, когда в Прибалтике есть ядерное оружие.
С точки зрения международного права мы от такого сценария никак не застрахованы. Оружие массового поражения, ракеты, которые могут за несколько минут долететь до Москвы и Санкт-Петербурга, в приграничных с Россией странах появляться не должны», – сказал Носович.
Спасибо!
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