Россия добилась ареста в суде имущества украинского олигарха за долги в Крыму

16.01.2019, Москва, Михаил Рябов

Российский банк ВТБ добился ареста в суде Кипра имущества украинского олигарха Дмитрия Фирташа примерно на 46 миллионов долларов за долги его компаний в Крыму, контролирующих «Крымский титан» в Армянске и «Крымскую соду», в размере свыше 2,5 миллиардов рублей.

Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант», уточняя, что речь идет о долгах ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции», являющихся собственниками химических предприятий на полуострове.

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Иск ВТБ связан с долгами по кредиту, который еще в конце апреля 2015 года взяли в банке «Юкрейниан Кемикал Продактс» и «Титановые инвестиции», однако вскоре перестали платить долги.

Источники газеты заявили, что украинский олигарх организовал «мошенническую схему по выводу из компаний-должников» российских банков, включая ВТБ, денежных средств через подконтрольные ему кипрские офшоры.

Напомним, что Фирташ еще со времен Украины контролирует в Крыму предприятия, занимающиеся производством диоксида титана, имеющего самое различное применение в разных областях промышленности — от изготовления бумаги и огнеупорного стекла вплоть до бетона и резины. При этом крымские предприятия по своим мощностям являются одними из главных производителей столь востребованной продукции на территории всей Восточной Европы.

Отметим, что Фирташ считается близким к так называемой «газовой группе» депутатов Верховной Рады. Именно ее представителя, Сергея Левочкина, в 2013 возглавлявшего администрацию Виктора Януковича, считали одним из тайных организаторов первого этапа Евромайдана с целью ослабления позиций тогдашнего президента.

Помимо Левочкина, с именем Фирташа связывали таких видных политиков как экс-министр энергетики Юрий Бойко, экс-глава Крыма Анатолий Могилев и т.п.

В 2009 году скандально известный сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации секретной информации, обнародовал донесения посольства США на Украине, касавшиеся Дмитрия Фирташа.

В документе, опубликованном WikiLeaks, говорилось о встрече с американским послом Вильямом Тейлором, которая произошла по инициативе Фирташа еще во время президентства Виктора Ющенко, когда бизнес олигарха пыталась уничтожить премьер Юлия Тимошенко.

В беседе с послом США Фирташ сетовал на то, что, Тимошенко готова идти на уступки России ради борьбы с конкурентами. В данном случае имелся ввиду газовый бизнес Фирташа.

При этом олигарх заявил американскому дипломату, что считает экспансию российского бизнеса угрозой для Украины.

Переговоры с послом США длились 2.5 часа, уточняется в документе.

Примечательно, что Фирташ заявил американскому дипломату о том, что объединить расколотую Украину (а в расколе, по словам олигарха, заинтересована РФ) может коалиция между Ющенко и Януковичем.

По словам Фирташа, коалиции с Ющенко желал и еще один спонсор Януковича – Ринат Ахметов.

Фирташ в беседе с послом США напомнил, что родился в Тернопольской области на Западной Украине. Он и его родители ненавидели коммунизм. Сам он вступил в комсомол, якобы, только из-за давления.