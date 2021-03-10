Россия добилась громкой репутационно-финансовой победы в Европе

10.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Российский фонд прямых инвестиций и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech подписали соглашение о производстве антиковидной вакцины «Спутник V» для итальянцев.

Об этом по видеосвязи из Рима в эфире телеканала «Россия 1» заявила собкор ВГТРК в Италии Ася Емельянова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Небольшой городок под Брианца, Ломбардия, скоро будет у всех на слуху. Именно там находится фармацевтический завод, который в июне должен начать производство вакцины «Спутник». «Спутник» Adienne – это дочка швейцарской фирмы, с которой российский фонд прямых инвестиций заключил контракт.

Итак, Ломбардия, июнь, и к концу года этот завод должен выпустить как минимум 10 миллионов доз. Для России это, конечно, репутационно-финансовая победа, но, прежде всего, это победа для Италии, которая первой в Европе начнёт производить «Спутник», гарантируя тем самым себе собственные объёмы вакцин, а значит – независимость от ЕС и независимость от коллективных закупок. Соответственно, задержки с поставками в Италию тоже могут прекратиться», – рассказала журналист.

По её словам, разговоры о «Спутник-V» в Италии начались после того, как несколько стран ЕС – Венгрия, Чехия, Словакия, приняли решение заключить контракты на поставки вакцины без оглядки на Брюссель.

«Дискуссии усилились после того, как ведущий в стране институт по инфекционным заболеваниям Спалланцани дал высочайшую оценку эффективности препарата, ну а вокруг AstraZeneca тогда ходили слухи. Но ещё больше вопросов и больше желания получить «Спутник» появилось после того, как начались те самые сбои с поставками. Никто не понимал, почему в этой ситуации никто не думает о здоровье населения.

Напомню, в Италии 100 тысяч погибших, это страшная цифра. И к июню фабрика под Ломбардией начнёт поставлять стране свою собственную вакцину, сделанную по лицензии, соответственно, это такой трансфер технологий, посмотрим, как это получится», – заключила Емельянова.