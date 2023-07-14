Россия добивается целей. Грузия, Молдова и Украина не в НАТО – Бортник

Анатолий Лапин.  
14.07.2023 14:37
  (Мск) , Москва
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Война, Грузия, Дзен, Молдова, НАТО, Политика, Россия, Украина


Отказ НАТО принять Украину – это сигнал к тому, что в обозримой перспективе возможен запуск диалога с Москвой.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Василия Апасова заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отказ НАТО принять Украину – это сигнал к тому, что в обозримой перспективе возможен...

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Бортник подчеркнул, что также в пользу готовности к диалогу свидетельствует то, что в Альянс, кроме Украины, не были приняты Грузия и Молдова.

«Со стратегической точки зрения это минус. Потому что мы понимаем, что НАТО воевать за нас и даже рядом с нами не будет. Своих войск они нам не дадут, бригад, экспедиционных корпусов в Украине не будет. И мы должны планировать войну, исходя из наших человеческих ресурсов, из внешней западной финансовой помощи. Мы должны беречь людей, беречь наших солдат, потому что война эта может быть долгая», – сказал эксперт.

«Со стратегической точки зрения, возможно, это поведение НАТО является элементом подготовки к переговорному процессу, поскольку в НАТО не приняли и не дали надежды конкретной не только Украине, но и Грузии, и Молдове.

В Москве в связи с этим праздник, а главное, что в Москве воспринимают это как достижение одной из их целей в этой агрессии против Украины и как возможную демонстрацию НАТО публичной готовности к переговорам. Как минимум один пункт становится договорибельным между Россией и НАТО», – заявил Бортник.

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