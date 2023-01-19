Россия добивается своих целей на Украине, – киевский экономист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия на Украине добивается тех целей, которые ставила перед собой. Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Соскина, за год Украина скатилась в катастрофическую ситуацию в экономике, потеряла большое количество территорий и жизней солдат.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«300 тысяч – это те, которые находятся на фронте на территории Украины. Ещё сто тысяч готовится, но всего у них пока, как я полагаю, не больше 300 тысяч действующей, готовой к активным боевым действиям армии. А они хотят иметь такой армии, как заявил Шойгу, полтора миллиона. Они пока добиваются всего, что хотят. Они захватили на сегодняшний день 18% территории Украины. А был только Крым, до начала войны было 7% территории захваченной. На сегодняшний день 18%, и она вся включена, четыре области по Конституции Российской Федерации – это их генетическая уже территория. Плюс Крымский полуостров. То есть, они осуществили легитимизацию захваченной территории. Второе – они захватили самую большую в Европе Запорожскую атомную станцию. Дальше – они пробили сухопутный коридор в Крым и взяли под контроль Крымский канал. То есть, они обеспечили Крымский полуостров водой и другой логистикой, транспортным сообщением. Огромные потери у Украины – и полностью ушедшими из жизни, и ранеными, причем тяжелыми ранеными – речь идет о десятках тысяч. Уничтожены наши целые – юг, восток и так далее. 9 миллионов выехало с территории Украины, 9 миллионов уехало из этих областей, внутренние беженцы. А потери на уровне больше одного триллиона долларов для страны, ВВП упал на 50%, девальвация национальной валюты – 40%… В принципе, это называется катастрофа. Это за один год чего он (Путин, – авт.) добился», – заявил Соскин.