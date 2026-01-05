Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия добьется своих целей на Украине, пусть это и займёт еще около пяти лет. Великобритании же нечем прикрыть Лондон от русских гиперзвуковых ракет.

Об этом в эфире видеоканала «Силиконовый занавес» заявил бывший замкомандующего войсками НАТО в Европе британец Ричард Ширефф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

