Россия додавливает Лукашенко на авиабазы в Белоруссии

16.04.2021, Москва, Елена Острякова

Военные России и Белоруссии летом нынешнего года приступят к несению совместного боевого дежурства по противовоздушной обороне (ПВО) на одном из белорусских аэродромов.

Об заявил командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб.

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Он также отметил, что белорусские военные постоянно задействованы в совместных тренировках ПВО.

Оппозиционный белорусский военный эксперт Егор Лебедок ранее анонсировал, что Россия вернется к своим планам разместить на территории Белоруссии авиационную базу, только будет действовать другим путем.

«Сейчас в плане расширения российского военного присутствия тема с российской авиацией снова воскресла. Пока, вариант ее реализации – создание не базы, а совместных учебно-боевых центров ПВО и ВВС с российскими же самолетами и средствами ПВО. В какой степени и когда это будет реализовано – зависит от нескольких факторов, но, анализируя военное взаимодействие в течение 20 лет, можно сказать, что это точно будет реализовано, если Лукашенко останется у власти», – сказал Лебедок в интервью литовскому сайту Delfi.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил рассмотреть вопрос о совместном дежурстве с участием российских самолетов, используя опыт 2014 года, когда проходил ЧМ по хоккею.

В 2019 году Россия предлагала Белоруссии создать свою базу ВВС. Однако Минск отверг это предложение. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал это «неприятным эпизодом».