Россия дойдёт до Киева и Одессы, ополяченные западенцы ей не нужны – аналитик ЦРУ
Российская армия освободит этнически русские регионы Украины, а до Галичины и стран Восточной Европы ей дела нет.
Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я был бы удивлён, если бы они [армия России] пошли бы дальше Днепра и Киева. Не думаю, что они видят какую-то выгоду в том, чтобы ездить во все эти регионы вокруг Львова. Потому что там ты попадаешь в совершенно другую этническую среду, которая этнически не является русской.
Донецк – этнически русский город. Русские корни там уходят вглубь веков. А во Львове ты знакомишься с польским и румынским наследием», – сказал аналитик.
Он подчеркнул, что тем не менее российская армия будет освобождать Одессу и черноморское побережье, вплоть до Одессы.
«В этом у меня нет никаких сомнений. Снова Одесса, которая занимает одно из первых мест среди российских городов. И украинцы сделали всё, что в их силах, чтобы попытаться стереть все следы русского наследия из этого города. Но люди помнят об этом», – подытожил Джонсон.
Спасибо!
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