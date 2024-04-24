Российская армия освободит этнически русские регионы Украины, а до Галичины и стран Восточной Европы ей дела нет.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я был бы удивлён, если бы они [армия России] пошли бы дальше Днепра и Киева. Не думаю, что они видят какую-то выгоду в том, чтобы ездить во все эти регионы вокруг Львова. Потому что там ты попадаешь в совершенно другую этническую среду, которая этнически не является русской.

Донецк – этнически русский город. Русские корни там уходят вглубь веков. А во Львове ты знакомишься с польским и румынским наследием», – сказал аналитик.