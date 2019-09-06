06.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Россия дохороводилась и потеряла Украину навсегда – Копатько

Российская Федерация до сих пор не понимает процессов, которые произошли и происходят на Украине.

Об этом ходе пресс-конференции заявил бывший украинский социолог Евгений Копатько, получивший гражданство РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия потеряла уже Украину навсегда. Чтобы стало понятно. Пришла новая власть, произошел транзит власти. Монопольная власть Порошенко сменилась на монопольную власть Зеленского и дальше процесс будет усиливаться. Просто здесь в нашем веке, когда форма победила содержание, Россия до сих пор не поняла процессов, которые произошли на Украине», – говорит эксперт.

Он также отметил, что на Украине уже не осталось ничего русского, а деструктивный процесс был запущен еще при президенте Леониде Кучме.

«Относительно русского языка могу сказать, что большинство уже не верят в то, что будет. Все потеряно. Русских школ нет на Украине. Это началось еще при Леониде Даниловиче, которому мы по пятьдесят долларов нефть продавали, который Конституцию принял, а в ней не было статьи о втором государственном языке. Хороводы водили с товарищами из оппозиции. Кстати, водите с ними дальше хороводы. Такая ситуация, соответственно, сейчас. Просто закрепляется то, что сломал Порошенко – самый успешный президент Украины, потому что все, что он делал в геополитике, он решил. Поэтому, может, он и живой до сих пор», – резюмировал Копатько.

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