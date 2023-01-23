Россия должна быть полностью готова к внезапной мобилизации – Чадаев

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Некоторые мобилизованные россияне проявляют себя на фронте лучше, чем кадровые военные.

Об этом в клубе «Бункер на Лубянке» рассказал политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня удивило то, что некоторые мобилизованные (не все) воюют лучше кадровых военных. Гражданские люди с гражданским мышлением, но довольно быстро адаптировавшиеся, умеющие в случае чего скачать из интернета инструкцию к незнакомой технике и разобраться, как что работает. Моему знакомому, проходившему срочную службу, командир говорил: ты, жди, как война начнется, нам умных пришлют. Есть некоторый плюс от того, что какое-то количество людей с невоенным мышлением оказалось на фронте. Они сумели применить на фронте технологии прикладного мышления, которые они использовали в гражданской жизни», – сказал Чадаев.

Он считает, что Россия должна готовиться к новой мобилизации, но не проводить ее сейчас.

«По-хорошему я бы сейчас мобилизацию потихонечку планировал и проектировал на всякий случай. Не обязательно эту кнопку надо будет нажимать. Но если придется, чтобы к этому моменту все было готово. Чтобы существовала цифровая кадровая модель», – сказал Чадаев.

Он также предложил трудоустроить в военкоматы раненых фронтовиков.