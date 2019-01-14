Россия должна быть заинтересована в разрушении европейского единства
Если Запад считает Россию врагом, то для РФ нет смысла быть заинтересованной в разрешениях западных кризисов.
Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, турбулентности, кризисы всегда рождают новые возможности.
«Мы слышали неоднократно: Запад, западные мировые державы не раз заявляли, причём закрепляли это в законодательных актах, что Россия является врагом, противником, главным врагом или одним из – это азы ослабления своего противника. Я не знаю, почему Россия должна быть заинтересована в разрешении кризиса единства Европы. Вот бросим все дела, начнём заниматься объединением Европы, как будто это будет как-то способствовать стабилизации российской ситуации, экономики и так далее. Я этого не понимаю», – заявил Корнилов.
«Если, действительно, есть единая позиция Запада против России, то, конечно же, Россия должна быть заинтересована в том, чтобы там эта позиция разрушалась, чтобы это единство разрушалось, и как минимум ослаблялись потенциальные противники», – добавил политолог.
Метки: Владимир Корнилов
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