«Россия должна дать чёткий сигнал: Не устраивает ни Лукашенко, ни его самостийные конкуренты»

06.07.2020, Ялта, Александр Круглый

Россия должна сама дать четкий сигнал для элит в Минске, что главной целью является воссоздание единого русского государства, а позиция всех нынешних кандидатов на президентских выборах кардинально противоречит этому.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал российский политический обозреватель, публицист Егор Холмогоров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Лукашенко когда-то пришёл на идее, что Белоруссия соединится с Россией, что его задача закончить эту странную историю с сепарацией белорусской государственности и восстановить единую Русь.

К сожалению, сначала мешали российские же либералы, которые очень боялись появления в России дополнительных несколько миллионов патриотически настроенных избирателей, а потом он как-то сам втянулся в этот проект обустройства «незалежной» государственности у себя и начал поддерживать те силы, в идеологии которых дерусификация, которые проповедуют безумные теории вроде того, что «белорусы не только не русские, но и не славяне», – напомнил эксперт

«К сожалению, сложилась ситуация, когда и антилукашенковский кандидат, и сам Лукашенко – по сути, они настроены фундаментально антироссийски, поскольку единственная позиция, с которой имеет смысл выступать – это позиция о воссоединении Белоруссии с Россией, о создании единого мощного русского государства, в котором Белоруссия играет очень важную роль.

Вряд ли кому-то позволят выступать с этой позицией, но главное, чтобы сама Россия чётко и последовательно пропагандировала именно это убеждение и этот подход», – добавил Холмогоров.