Россия должна «долбануть» так, чтобы Донбасс и Приднестровье слились воедино – Кургинян

12.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Запад будет обвинять Россию в «агрессии», даже если она «сольёт» Донбасс, поэтому РФ должна нанести единственный сокрушительный удар, разбить ВСУ и захватить Украину.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер движения «Суть времени», писатель и публицист Сергей Кургинян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что бы ни произошло – мы должны стать «агрессорами». Даже если украинские танки ворвутся в Донецк и начнут там творить бесчинства, а мы будем говорить «мы мирные люди», всё равно скажут, что это всё равно «русская агрессия», а мы – «провалившийся агрессор».

У нас нет никаких шансов не быть «агрессором». Мы можем стать провалившимся агрессором, а можем стать успешным, чудовищным агрессором. Всё, третьего не дано – нас всё равно сделают агрессорами», – сказал он.

Поэтому, по мнению Сергея Кургиняна, Россия должна вовремя нанести первый и сокрушительный удар, который раздвинет её границы до восточных стран НАТО.

«Если это так, то единственное, что может сделать Россия, когда эта агрессия начнётся – это долбануть один раз так, чтобы после этого можно было перегруппировывать весь мир на западной границе. У России нет другого выхода. Если она огрызнётся слабо – реакция будет такая же, как если она огрызнётся сильно.

«Долбануть» – означает следующее: мы не можем допустить, чтобы в Харькове или Днепропетровске стояли ракетные установки. Мы проигрываем войну, сразу. Значит, если действительно возникнет новая Сребреница – нужно так долбануть, чтобы Приднестровье и ЛДНР воссоединились. Эта реакция возможна, с применением самой современной техники, кроме ядерного оружия.

После этого надо точно знать, что по другую сторону границы – НАТО. Но мировой войны не будет. Будут очень серьёзные санкции и всё прочее, вой будет на двадцать лет. Но мы в этом случае всю эту гадость отъедим не бесплатно – у нас появятся новые геополитические позиции и так далее», – резюмировал эксперт.