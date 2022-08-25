Россия должна извиниться за победу в Полтавской битве – Ющенко

Новости Украины

На 300-летие победы Российской Империи на Полтавском поле в 2008 году украинский президент Виктор Ющенко хотел, чтобы Россия попросила прощения за то, что русские нанесли поражение Карлу XII, а значит, и всей Украине.

Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал сам третий президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это был 2008 год, Россия начала готовится к 300-летию Полтавского боя. Для меня это было едва ли не главное во взаимоотношениях с Россией. Это был обмен мыслями, я бы сказал, нейтральный. Тогда ещё не было войны в Грузии. И я пробовал донести позицию, в которой я был максимально заинтересован. Поставить на повестку дня «украино-российское историческое примирение». Я привёл в пример сюжет наших отношений с поляками. Не так много в Европе наций, где были более кровавые отношения, чем отношения поляков и украинцев. Этот блестящий фильм «Огнём и мечом». Я тогда президенту России говорил, что, если вы хотите понять историю наших отношений с поляками, посмотрите этот фильм. Перевернули эту страницу, приняли извинения, идём далее. Я хотел сделать это ещё в 2008 году – мотивировать Россию поставить это на порядок дня историческое примирение. Путин, долго подумав, говорит: «Виктор, вы хотите, чтобы Россия за царское правительство просила извинения?» Я повторяю, что Украина хочет, чтобы власть, которая представляет Россию, извинилась за те преступления, которая она совершила по отношению к Украине. Независимо от того, что это красная власть, или это имперская власть. Цвет не имеет значения. Имеет значение суть, что тебе преступления, которые были совершены. На высоком политическом уровне мы могли бы выйти на политику прощения и примирения. Я президенту России говорю: когда было уничтожено российскими войсками наше гетманское государство, Батурин. Потом я начал говорить, если мы не поклонимся там нашим защитникам, очевидно, я на Полтавское поле не поеду», – бредил пчеловод.

«Потому что Полтавское поле – это поле нашего поражения. Как украинский президент может стоять возле торжествующего президента России, потому что это первая имперская война, из которой Россия как империя начала свой отсчёт? А гетман Мазепа проиграл, Карл XII проиграл, Украина проиграла. Для нас это была чувствительная страница. К сожалению, Россия не поняла эту тему», – валял дурака Ющенко.