Россия должна кардинально изменить политику в отношении русскоязычной Украины – Михеев

26.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия ошибочно делала и продолжает делать ставку на отдельных политиков в разных странах, отказываясь работать с большим количеством русского населения в этих соседних государствах.

Об этом во время онлайн-встречи международного медиа-клуба «Импрессум» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, Россия должна была бы поддерживать русские организации за рубежом, которые смогли бы создавать нужную повестку, вместо того, чтобы работать с отдельными политиками.

«События 14-го года на Украине показали, что подобные подходы – это полный провал. Да, у нас были хорошие отношения с Януковичем, при том при всем, что Янукович, на мой взгляд, был гораздо более свободным, чем Порошенко или Зеленский. У Януковича был маневр между западной калиткой и восточной, между ними он мог многое себе позволять.

У нас были хорошие отношения с Януковичем, и что? На самом деле, полный провал в украинской политике. И все, что случилось, и тот факт, что среди украинских националистов огромное количество этнических русских – это провал…

К сожалению, русские вне России оказались заложниками всего того, что произошло. Заложниками, причем, без понятных перспектив. Их и не возвращают домой, потому что, вроде бы как наличие их там позволяет нам надеяться на то, что мы можем это использовать.

Одновременно и не используют, потому что боятся использовать в полной мере. И в то же время, какой-то серьезной, полноценной помощи не оказывают», – заключает Михеев.

Напомним, недавно главой «Россотрудничества» – Федерального агентства по делам СНГ и соотечественников, проживающих за рубежом – назначен Евгений Примаков, сын известного российского государственного деятеля.