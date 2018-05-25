25.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Россия, Украина

Россия должна лишить Украину ее главной иллюзии – режиссер


Россия должна разорвать дипломатические отношения с Украиной. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил режиссер Карен Шахназаров.

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«Я не очень понимаю, почему в нынешних взаимоотношениях мы сохраняем дипотношения. Настолько уже все разорвано. Это бессмысленно. Это будет действенный способ», – сказал Шахназаров.

Он полагает, что на Украине бытует иллюзия, будто она нужна России.

«Это иллюзия большой части украинского народа им мешает. Надо бы им понять, что на самом деле не так. Они, может, когда-то Бжезинского когда-то прочитали. Но сегодня совсем другая ситуация. За эти четыре года россияне отдалились от Украины. Если для советских поколений это ностальгия, то нашим детям Украина даром не нужна. Она все более становится в их сознании враждебной. Россия в Украине на сегодняшний день не нуждается: ни для обороны, ни для экономики, ни для чего», – сказал Шахназаров.

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