«Россия должна оплатить чек»: спикер Рады считает неполной «победу Украины» без взыскания репараций

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Новости Украины

Если Россия не оплатит «чек» по репарациям на восстановления Украины, украинская победа в нынешней войне не будет полной.

Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью швейцарской радиокомпании RSI в рамках информационной подготовки намеченной на сегодня в Швейцарии спецконференции по презентации плана восстановления Украины

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Спикер Верховной Рады заметил, что любая война когда-то завершается, и перед страной стоит самый главный вопрос — восстановления. Поэтому для Украины сегодня важно определить принципы, по которым будет восстанавливаться государство.

«И это вопрос не только, что нужно отстроить, но и как, и за чей счет. Мы взяли три основных принципа — остановки разрушения Украины, восстановление и реновация Украины, которые заложены в плане, который будет презентован завтра» , — рассказал Руслан Стефанчук и добавил, что «это не совсем завершенный план, но это та точка, от которой мы начинаем вести серьезный и конкретный разговор с нашими партнерами и нашими друзьями по восстановлению Украины».

Стефанчук отметил, что международному сообществу будет презентовано 15 основных национальных программ и будет ценным услышать мнение партнеров по этому плану: США, ЕС, Великобритании, Японии и других стран, которые рассмотрят этот план и начнут дискуссию с его дальнейшего развития.

Напомним, на открывающейся сегодня специальной конференции в швейцарском Лугано Украина представит национальный план восстановления страны.

«Масштабное международное мероприятие, посвященное восстановлению нашей страны. Восстановлению в широком смысле слова. Надо не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни, для Украины – безопасную, современную, удобную”. Для этого нужны колоссальные инвестиции – миллиарда, новые технологии, передовой опыт, новые институции и, конечно, реформы», — говорится в обращении главы киевского режима Владимира Зеленского посвященного этому событию.

По словам Зеленского, это мероприятие является крупнейшим экономическим проектом в Европе, на котором Зеленский пригласит разные страны и компании для сотрудничества и восстановления Украины. Принципиальная позиция Киева состоит в требовании направить на восстановление Украины замороженные на Западе российские активы.