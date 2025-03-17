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Чтобы избежать Третьей мировой войны, Россия должна нанести поражение очередной европейской элите, которая стремительно толкает континент к такому противостоянию.

Об этом в эфире британского телеканала LBC заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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