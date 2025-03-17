Россия должна победить эту европейскую элиту – Караганов
Чтобы избежать Третьей мировой войны, Россия должна нанести поражение очередной европейской элите, которая стремительно толкает континент к такому противостоянию.
Об этом в эфире британского телеканала LBC заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европу нужно отодвинуть как можно дальше, иначе вам лучше сменить свою элиту, которая ведет ваш народ к новой мировой войне…
Сейчас мы должны сделать так, чтобы, я лично считаю, мы победили хотя бы еще одну европейскую элиту, которая сошла с ума, самоубийственна, и снова толкает Европу и весь мир к Третьей мировой войне. Слава богу, наши бывшие американские враги, надеюсь, поняли, что им нужно выбираться из этой трясины», – заявил Караганов.
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