Россия должна послать сигнал Лондону, ударив по Банковой, – мнение

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Россия должна повышать ставки в конфликте на Украине, показывая, что готова бить по центрам принятия решений.

Об этом в эфире видеоблога партии «СРЗП» заявил политобозреватель Юрий Баранчик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они видят, что мы придерживаемся каких-то правил в то время, когда они этих правил не придерживаются. Я считаю, что в данном конфликте нам необходимо переходить к более жестким мерам воздействия на киевский режим, потому что он нынешних мер не понимает. Если мы посмотрим на заявления того же Михаила Подоляка, советника президента и ряда других должностных лиц Украины, они готовы принимать определенные риски, гораздо большие, чем мы сейчас им предоставляем.

Поэтому эту планку нам необходимо повышать, чтобы не было этих пресловутых «красных линий», о которых мы сто раз уже сказали, но сами ни одной из них не преступили. Надо показывать киевскому режиму свою настроенность на жесткие действия. Это будет и сигнал западным партнерам киевского режима, потому что сегодня мы, условно говоря, ударили по администрации президента Украины, но ничто не гарантирует, что мы завтра не ударим по каким-то зданиям в центре Лондона, откуда и происходит управление кампанией», – заявил Баранчик.