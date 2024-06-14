«Россия должна признать поражение» – шеф Пентагона отверг мирное предложение Путина

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Россия якобы «не в праве» выдвигать какие-либо условия Украине, а должна согласиться со своим поражением и выполнить все требования Запада.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя предложения президента России Владимира Путина о прекращении конфликта на Украине, он подчеркнул, что для Запада такое неприемлемо.

«Путин незаконно оккупировал суверенную украинскую территорию. Он не в том положении, чтобы диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира. Это именно то поведение, которого мы не хотели бы видеть. Мы не хотим, чтобы лидер одной страны однажды проснулся и решил, что он хочет стереть границы и аннексировать территорию своего соседа. Это не тот мир, в котором кто-то из нас хотел бы жить», – сказал Остин.

«И поэтому он не в том положении, чтобы диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира. Путин может положить конец этой войне сегодня. Он начал эту войну без всякой провокации, и проиграл. У него было несколько сотен тысяч солдат, раненых и убитых в результате этого неспровоцированного вторжения. Он мог бы покончить с этим сегодня, если бы захотел. И мы призываем его сделать это, и покинуть суверенную территорию Украины», – вещал Остин.