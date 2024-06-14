«Россия должна признать поражение» – шеф Пентагона отверг мирное предложение Путина

Константин Серпилин.  
14.06.2024 17:40
  (Мск) , Берлин
Просмотров: 940
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия якобы «не в праве» выдвигать какие-либо условия Украине, а должна согласиться со своим поражением и выполнить все требования Запада.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия якобы «не в праве» выдвигать какие-либо условия Украине, а должна согласиться со своим...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Комментируя предложения президента России Владимира Путина о прекращении конфликта на Украине, он подчеркнул, что для Запада такое неприемлемо.

«Путин незаконно оккупировал суверенную украинскую территорию. Он не в том положении, чтобы диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира.

Это именно то поведение, которого мы не хотели бы видеть. Мы не хотим, чтобы лидер одной страны однажды проснулся и решил, что он хочет стереть границы и аннексировать территорию своего соседа. Это не тот мир, в котором кто-то из нас хотел бы жить», – сказал Остин.

«И поэтому он не в том положении, чтобы диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира. Путин может положить конец этой войне сегодня. Он начал эту войну без всякой провокации, и проиграл. У него было несколько сотен тысяч солдат, раненых и убитых в результате этого неспровоцированного вторжения.

Он мог бы покончить с этим сегодня, если бы захотел. И мы призываем его сделать это, и покинуть суверенную территорию Украины», – вещал Остин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть