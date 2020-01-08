08.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Ближний Восток, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Сербия, США
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Россия должна проводить на Балканах ту же политику, что и на Ближнем Востоке

Сербы обижены на Россию, которая проводит активную политику на Ближнем Востоке, но при этом отдала братские балканские народы под контроль США.

Об этом в телеграм-канале Изборского клуба заявил русский философ Александр Дугин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сербские друзья деликатно спрашивали меня: а нам нельзя ли помочь. Вот – как хорошо американцы ушли с севера Сирии. Как Путин гениально осуществил эту операцию на Ближнем Востоке по утверждению многополярности, как тонко и деликатно нашел союзников, как выстроил свои отношения с партнерами. Нельзя ли так же убрать американские базы из Косово? В этом звучит тонкое, мягкое, ненавязчивое сожаление и укор: хорошо, что вы сирийцев спасаете, а нас почему нет», – пишет Дугин.

По его мнению, асимметрия в российской внешней политике на Ближнем Востоке и на Балканах сводится к готовности противостоять монополярному миру.

«Мы видим победы многополярной политики, эффективность действий России, аккуратную, но последовательную поддержку Китая, сложный складывающийся шиитско-суннитский альянс между Ираном и Турцией (во многом благодаря России). Никогда Россия не была так эффективна и популярна, как в случае Сирии на Ближнем Востоке.

Это признает даже сирийская оппозиция. Все понимают, что Россия действует не просто из национальных интересов, а из принципов», – констатирует философ.

Однако на Балканском полуострове такой однозначной политики, по его мнению, не проводится, и Россия сдает позиции.

«Мы видим, что наши близкие народы смиряются с необходимостью интеграции в ЕС и двигаться в сторону НАТО — тех преступников, которые осуществили их же собственный геноцид. Черногорцы уже совершили этот позорный шаг. Сербия формально провозглашает нейтралитет.

Но надо сказать, что здесь действуют не только американцы, но и европейцы, огромное количество фондов, сети Сороса, либеральные элиты, которые пронизывают все общество», – предупреждает Дугин.

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