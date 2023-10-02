Россия должна сбивать американские «Посейдоны» – эксперт

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Попытки ударить по Севастополю и другим объектам в Крыму, которые наводят американские самолёты и беспилотники, будут продолжаться до тех пор, пока российская армия не начнет их сбивать.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Василий Фатигаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Фатигарова, Россия должна показать себя не «туземцами» и действовать решительно.

«Очень важно разобраться, благодаря чему этот удар стал возможен. Благодаря наведению на цель натовским самолетом «Посейдон». Но пока мы на их «Посейдон» не ответили своим «Посейдоном», это будет продолжаться. Они туземцев не жалеют, а и мы, и, тем более украинцы, для них – это белые туземцы… Нам необходимо, руководствуясь международным правом, сбивать суда, в том числе воздушные, которые непосредственно работают в интересах нашего противника. То есть перевозят технику, личный состав противника, обеспечивают наведение на цель», – заявил Фатигаров.