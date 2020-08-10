«Россия должна спасти мир!» – россиян и союзников призвали объединяться

10.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Сегодняшний мир стоит на пороге третьей мировой войны, и одним из факторов, который может её предотвратить – это единая и сильная Россия, для построения которой нужны объединённые усилия политиков и народа.

Об этом в интервью новостному агентству «Антифашист» рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственный, на всей планете, о мире говорит Путин, как бы его там ни называли. Он ещё очень давно, выступая в Европе, сказал, к чему приведут все эти междоусобицы. И вот вам коронавирус, все позакрывались по своим хатам. И он оказался прав. Или вот ещё пример. Где сегодня запретили российское вещание?

Я вырос в детдоме для инвалидов всесоюзного значения, у нас там кого только не было – и прибалты, и грузины, и армяне, и греки, и евреи, и русские с украинцами – и никто никого не обижал, и вот этому сейчас и надо уделять внимание. И чем скорее мы объединимся, тем меньше шансов, что начнётся третья мировая война.

А всё то, что сегодня происходит – это земной шар, в человеческом факторе, просто сошёл с ума. Все эти неадекватные действия приводят к новому витку третьей мировой войны. Я когда-то написал статью, о том, что дверь третьей мировой открыта. Это всё началось с Северной Кореи, когда Трамп сказал одно, Ким другое, когда стали показывать, как взлетают ракеты.

А сейчас мы подошли к тому, что эту дверь мы можем не закрыть уже. Вот почему я ещё раз призываю не раскачивать маховик зла, потому что Россия – это тот остров, который может спасти мир. Да, и в России есть проблемы, но это не значит, что нужно её раскачивать изнутри.

Самая главная проблема России – что нет идеологии. Самое главное – это отсутствие патриотизма, который немедленно надо прививать. Немедленно! Надо вернуть все те мультфильмы, которые были когда-то, и создавать новые, наши, которые бы показывали ребёнку, что такое добро и что такое зло, что такое фашизм и что такое нацизм, которые бы показывали непосредственно, что такое человек и каким он должен быть, что такое мать-земля, что вы должны уважать свою землю.

Но этого нет в России. Нам надо возвращать лицо человека, а не показывать обезьян, диких непонятных существ, которые за бабло готовы убить, предать, дом разрушить, поставить трубы бракованные, чтобы дом завтра рухнул. Нам надо от этого уходить.

Я могу это посоветовать и чиновникам, и всем остальным: ребята, 10% зарабатывайте, но всё остальное отдавайте народу, и народ будет доволен. И вы будете на яхтах кататься, и народ будет жить в хороших домах, и всем будет хорошо», – сказал он.

На примере Хабаровска и своём собственном Алексей Журавко объяснил, что начинать изменения нужно с себя.

«Да, бедно живут люди в Хабаровске. А у меня вопрос – а что ты сделал, чтобы жить богато?! Какое ты предложение внёс, чтобы народ стал жить богаче, чтобы его рассмотрели? Начните с себя! Я приведу пример. Я калека, передвигаюсь на коляске. Я выхожу в подъезд и там мусор, я его в баночку убираю. Выхожу на следующий день – там снова мусор. Подождите, вы что, хотите, чтобы за вами государство всё время ухаживало? Может, и вы немножко поможете?!

Или вот бизнесмен. Вот ты торгуешь, ну наведи порядок вокруг своей торговой точки! Вот с этого всё начинается. Родина начинается с тебя. Взять родителей, которые зарабатывают 50-60 тысяч, у них ребёнку 15-16 лет. Он требует мобильные телефоны, компьютеры за бешеные деньги, или вообще на наркоту. Научите своего ребёнка зарабатывать!

Я безрукий, безногий, живу семь лет здесь, где вы слышали от меня, чтобы я от россиян что-то требовал, чтобы мне дали паспорт, дали пенсию? Я не хочу быть здесь нахлебником!

Почему, если вы знаете, что у вас в районе чиновник ворует, почему вы не идёте к нему, не ведёте всю эту толпу к нему, и не требуете наказания для него? Но только факты воровства должны быть обязательно! Всё поменяется тогда, когда воров расстреливать будут, согласно суду.

Мне больно об этом говорить в 21 веке, но это факт. Когда эти воры почувствуют неотвратимость наказания, тогда мы чего-то добьёмся. Я человек конструктивный, я не люблю выходить бастовать непонятно за что. А живут хабаровчане не хуже, чем в Украине, а гораздо богаче. Да, что-то не нравится, но они в мире живут.

Второе. Молодые люди, которые выходят в Хабаровске, понимают, сколько национальностей в России живёт? Они понимают, что если спичку кто-то уронит, то может вспыхнуть везде? Междоусобные войны есть, экономические, всё это называется гибридные войны.

Кто-то этому молокососу, или не молокососу, который не застал эти 90-е года, объяснил, что это такое? Вот! Я не против протестов, может быть, это и надо, но я за конструктивные протесты. А у нас ещё люди не созрели до нормальной, полноценной демократии. Демократия – это фейк. И я вижу, что происходит сегодня в Америке», – резюмировал бывший депутат.